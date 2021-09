André Okounlola, député de la 10ème circonscription électorale, vient d’être nommé Ambassadeur du Bénin en Russie. 2ème questeur à la 8ème législature, il sera remplacé par son suppléant, l’universitaire, Romaric Ogouwalé. Quel député bénéficiera de la confiance de ses pairs pour succéder à André Okounlola au sein du bureau de l’Assemblée nationale, 8e législature? La question est sur toutes les lèvres depuis la nomination en conseil des ministres, mercredi 8 septembre 2021, du député du Bloc républicain (Br), comme Ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie. Les nerfs des députés Union progressiste (Up) et ceux de leurs collègues (Br) doivent être à vifs en ce moment. Puisque la questure est l’un des postes clés et les plus prisés du Parlement. Les ambitions vont donc s’étaler au grand jour, et les négociations en coulisse feront monter les enchères. Il en va ainsi de la vie politique et de ses à-côtés. Pourvu que le nom qui sortira à l’issue des tractations puisse avoir la carrure et l’étoffe nécessaire pour relever le défi et faire l’unanimité. Rappelons que le 2ème questeur du Parlement est comptable de l’Assemblée nationale au même titre que le 1er questeur. Les deux ont pour tâche la gestion financière du Parlement, le président de l’Assemblée nationale étant l’ordonnateur du budget. Connu dans les arcanes politiques béninois, André Okounlola, député de la 10ème circonscription électorale, membre fondateur du Br a marqué les esprits, pour le rôle prépondérant qu’il a joué afin de ramener la sérénité dans les esprits après les événements électoraux en 2019 et 2021. Désormais, il démontrera ses talents de négociateur en politique, dans la redynamisation des relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie. Quant au suppléant d’André Okounlola, Romaric Ogouwalé, c’est un universitaire originaire de Kilibo dans la commune d’Ouessè. Il sera invité les prochains jours par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour siéger en lieu et place du député Okounlola dans la 10e circonscription électorale. Jusqu’à la fin de la 8ème législature en mai 2023. Leader politique de la 10ème Circonscription électorale, Romaric Ogouwalé se définit comme « un chef d’équipe, un mobilisateur de la jeunesse autour des valeurs républicaines et des idéaux de la rupture dans les Communes de Savè, de Ouèssè et de Glazoué ». Il ne manque d’ailleurs pas d’ambition à propos de son futur rôle au sein de l’institution parlementaire. « Je compte mettre toute mon expertise au service de la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (Pag) en vue du développement réel et durable du Bénin», a-t-il confié.

Wilfrid Noubadan