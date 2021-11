La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a présenté hier jeudi 25 novembre 2021 aux députés, le projet de son budget exercice 2022 qui s’élève à 13 milliards 261 millions 130 mille de FCfa contre 7 milliards 622 millions 337 mille de FCfa soit une hausse de 74% dû principalement au transfert des projets Swedd au niveau du Ministère des affaires sociales.

Au cours de l’année 2022, la ministre Tognifodé compte renforcer le cadre institutionnel des Centres de promotion sociale (Cps) et les rendre un peu comme des guichets uniques de protection sociale au niveau des différentes Communes du Bénin, rendre opérationnel le Registre social unique qui sera désormais la base de toutes les interventions sociales au Bénin et compte poursuivre la mise en œuvre du Programme de modernisation des espaces publics de protection sociale et de promotion du centre pour offrir un cadre adéquat de travail aux assistants sociaux et d’accueil aux cibles du ministère. Il y aura la généralisation du projet Arch au niveau de l’assurance maladie et la phase pilote du volet formation. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a également prévu les actions d’autonomisation économique des femmes et de promotion du genre, renforcer les actions de protection des couches vulnérables à travers l’assainissement des Cape, opérationnaliser la deuxième génération du Microcrédit mobile Alafia, poursuivre la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (Swedd).

Martial Agoli-Agbo (Br Ouémé-Plateau)