La poursuite d’une voiture transportant des boissons en plastique de la contrebande, à la hauteur du village de Beyerou, dans la Commune de Parakou par les douaniers a coûté la vie à un des trois usagers du véhicule, dimanche 10 avril 2022. Pour rattraper le chauffeur fugitif, les douaniers à bord de leur voiture de service se sont mis à la chasse du véhicule contrebandier depuis l’entrée sud de la ville de Parakou. Le conducteur de la voiture chargée des boissons en plastique a dérapé du goudron, faisant un mort et deux blessés dont une femme. Remontée par cet incident qui devient récurrent dans cette localité et pour fustiger le comportement des douaniers, la population de Beyerou a bloqué la route inter-Etats Bénin-Niger pendant des heures. C’est grâce à la médiation du chef quartier de Orou Tokorou, Moudachirou Abdoul, et des autorités que le calme est revenu et l’axe routier a été libéré pour le plus grand bonheur des usagers de la route.

Patrice Zoundé (Stag)