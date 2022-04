Quel leader pour conduire l’opposition pour la prochaine campagne des Législatives ? La question se pose, non pas tant du point de vue de son identité, mais de sa capacité à comprendre l’enjeu et à prendre sa mesure.

La classe politique béninoise se mobilise déjà pour les Législatives de janvier 2023. Election majeure qui propulsera le pays vers une autre ère politique avec les élections générales de 2026. Sur le terrain, il y a une effervescence précoce évidente due à la volonté de nombre parlementaires de la 8ème Législature de se représenter dans la 9ème. Surtout que la donne ne sera plus jamais la même. L’entrée des 24 femmes exigées par la loi, met beaucoup d’émoi dans les esprits. L’inévitable guerre de positionnement a déjà commencé, et chacun fait donc ses calculs. De l’autre côté plus que jamais, c’est le temps pour l’opposition de se faire une santé lors des prochaines échéances électorales. Puisque cela fait un bon bout de temps que l’opposition béninoise est en lambeaux et un peu à la dérive. Pourra-t-elle enfin se réveiller de son sommeil comateux pour enfin jouer son rôle ? Là est toujours la grande question. Car pour y arriver, le chemin sera long et vraiment périlleux. Le premier défi sera de trouver un langage, un discours et des objectifs communs. Pour être forts, il faut parfois être ensemble et agir groupés. A la date d’aujourd’hui, il serait difficile d’en attendre de l’actuelle opposition. Du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) de Paul Hounkpè, aux Démocrates de Eric Houndété, en passant par le Mpl jusqu’aux autres, nul ne peut certifier à l’étape actuelle que les objectifs sont les mêmes pendant le prochain scrutin. Ils partent divisés. Le combat ne sera pas le même pour tout le monde au sein de l’opposition. Or en face, on ne le dira jamais assez, la mouvance évoluera quoi qu’il en coûte en bloc. L’Union progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et les autres ont déjà leur discours et leur leader est connu. Ils savent d’avance les arguments à développer en face des populations. Eux, ils ont les meubles à sauver, ils sont au pouvoir et s’en donneront les moyens. Donc une fois de plus, l’opposition part avec plusieurs handicaps.

Wilfrid Noubadan