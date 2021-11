Hier, mercredi 24 novembre 2021, le Bénin a procédé à la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Association des producteurs de riz du Nigéria (Rifan). Le ministère du cadre de l’Economie et des finances a servi de cadre à cette cérémonie.

Les producteurs de riz du Nigéria et du Bénin se donnent résolument la main pour mieux promouvoir la filière. Un mémorandum a été signé dans ce cadre, par Jean Gbéto Dansou, Directeur général de l’Agence territoriale de développement Agricole de la Vallée du Niger et Aminu Goronyo, président du Rifan. Cinq ministres du gouvernement ont été témoins de cet acte solennel qui marque l’amorce d’une nouvelle ère pour le riz produit dans les deux pays. Il s’agit des ministres Aurélien Agbenonci, des affaires étrangères, Gaston Dossouhoui, de l’agriculture, Shadiya Assouman, de l’industrie et du Commerce, Hamet Aguemon, Ministre-conseiller du président de la République chargé des investissements, et du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni. Avec ce partenariat, le Nigéria s’engage à accompagner l’Etat béninois à améliorer la production du riz au Bénin, afin d’accélérer son objectif national de production de 1 million de tonnes de riz à l’horizon de l’année 2024, transformer et commercialiser du riz ; et réorganiser la filière. Pour Gaston Dossouhoui, ce memorandum portera des fruits et dynamisera la coopération entre les deux Etats. Présent à la cérémonie, le député Issa Salifou, de la 1ère circonscription électotale et acteur majeur de la promotion agricole dans la commune de Malanville, a rappelé l’engagement de la partie béninoise et souhaité que l’Association des producteurs de riz du Nigéria (Rifan) joue pleinement sa partition afin de produire du riz au Bénin et contribuer à la sécurité alimentaire des deux pays.

Abdourhamane Touré