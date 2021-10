(Les occupants sommés de libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2021)

Le Centre de promotion de l’artisanat (Cpa) à Cotonou sera bientôt rasé. Les artisans et les autres occupants doivent quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2021. C’est l’annonce faite à ces derniers le mardi 28 septembre 2021, par le directeur du Centre au cours d’une réunion. Félix Chabi leur a expliqué qu’il s’agit d’une décision du ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Tonato, datant du 23 septembre 2021. Un projet dénommé « Unafrica », verra le jour sur le site. Il comportera une galerie d’art, un village artisanal et un pôle sportif. A la fin de la réunion, les artisans pour la plupart ont exprimé leurs inquiétudes. Ne sachant pas où rester, ils invitent le gouvernement à penser à leur situation tout en leur faisant des propositions concrètes. Il est à rappeler que ce projet « Unafrica » prend également en compte les sites actuels du Hall des arts et du Ministère des sports.

Léonce Adjévi