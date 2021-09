Le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou a échangé le vendredi 3 septembre 2021 avec les acteurs du sous-secteur des enseignements maternel et primaire. La rencontre a permis de faire le point de la réforme curriculaire en français et en mathématique au Cours d’Initiation et au Cours Préparatoire. Elle s’est déroulée au Centre Ubuntu à Porto-Novo.

Faire le point de la réforme curriculaire en français et en mathématique au Cours d’Initiation et au Cours Préparatoire. C’est l’objectif visé par cette séance d’échange entre le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou et les acteurs du sous-secteur. Du point fait par le Ministre, on peut retenir que depuis avant 2016, les acteurs du sous-secteur étaient unanimes sur le fait que les apprenants du CI et du CP éprouvaient des difficultés certaines en français et en mathématique. La conséquence est que ces apprenants ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. Les évaluations à l’interne et à l’externe ont révélé que le problème est à plusieurs niveaux, mais beaucoup plus à travers les curriculas en termes du contenu des formations. Une évaluation des programmes d’études basés sur les compétences dans les écoles primaires a conclu que les programmes étaient trop complexes, trop ambitieux pour le niveau 1 du primaire et que les enseignants qui n’étaient pas suffisamment outillés ne pouvaient pas enseigner efficacement tout le contenu tel qu’il est présenté jusque-là (Pse 2018-2030). Pour Salimane Karimou, « il fallait faire quelque chose pour corriger cela ». Une révision curriculaire avait été initiée pour effectuer cette correction, avec l’appui du Partenariat mondial de l’éducation (Pme) sans oublier la part plus belle de l’État béninois à travers le budget national. Les partenaires techniques et financiers, à travers le Pme, ont mis 02 consultants à la disposition du Bénin pour accompagner les experts nationaux dans cette révision curriculaire. Ces experts se sont mis au travail pour sortir « les produits de cette révision ».

Les étapes franchies présentées en

3 niveaux

Le ministre des Enseignements maternel et primaire a également profité de l’occasion pour présenter les étapes franchies en 3 niveaux. Le premier niveau, c’est l’état des lieux où il a fallu mettre en place le dispositif requis pour apporter les corrections nécessaires aux différents documents, notamment le programme d’étude. Le second niveau a été la phase expérimentale ou pilote qui a permis de voir si ce qui est fait correspond aux besoins à la fois des apprenants et des enseignants. Dans ce cadre, 36 écoles pilotes ont abrité la mise à l’essai des différents documents pédagogiques révisés au cours de l’année scolaire 2020-2021. À la même période, il a fallu avoir des écoles témoins qui ne sont pas dans le bassin expérimental pour voir si la voie choisie est meilleure à celle qui existe. Une évaluation a montré une nette progression des apprenants des écoles pilotes par rapport à ceux des écoles témoins choisies dans les mêmes contextes. Le 3ème niveau consiste à sortir de la phase pilote à la phase de la généralisation. Ainsi, pour le compte de l’année scolaire 2021-2022, les apprenants du CI auront de nouveaux programmes en français et en mathématique avec des nouveaux outils (manuels et cahiers d’activités). En ce qui concerne le Cours préparatoire, le processus a été engagé. Dès la prochaine rentrée, la phase expérimentale va se dérouler dans les mêmes conditions que celles du Cours d’initiation, avec 36 classes pilotes.

Léonce Adjévi