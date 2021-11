Les magistrats de la Cour suprême, les juridictions de fonds et les auxiliaires de la justice ont tenu, à Dassa-Zoumè, le lundi 22 novembre 2021, leur 9ème rencontre trimestrielle pour examiner les questions relevant de leur corporation. Le top des travaux a été donné par le président de la Cour suprême en présence du ministre de la Justice et de la législation.

L’enjeu est de nous armer, de nous outiller mutuellement aux fins de renforcer nos capacités d’intervention dans l’accomplissement de nos missions respectives. C’est le but de cette rencontre organisée par la Cour suprême au profit des auxiliaires de justice. Pour Victor Dassi Adossou, la participation des commissaires-priseurs, des huissiers et des notaires à ce dialogue judiciaire est la mise en œuvre de l’une des recommandations du comité ad-hoc ayant évalué les huit ans de chemin parcouru aux fins d’en dégager les forces et les faiblesses pour les réajustements qui seraient jugés nécessaires. Présent à l’ouverture de la séance, Séverin Quenum, Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, a souligné l’importance de cette rencontre instituée par l’article 33 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême. Il stipule que « La Cour suprême est chargée d’une mission permanente d’inspection à l’égard de toutes les juridictions administratives, judiciaires et des comptes ». Selon le ministre, ces dispositions ne mettent pas à la charge de la Cour suprême un rôle de gendarme vis-à-vis des juges du fond, mais postulent au contraire un accompagnement technique et pédagogique pour pouvoir répondre aux attentes légitimes des populations qui aspirent à une plus grande sécurité juridique. Autrement dit, ce cadre de concertation des acteurs de l’appareil judiciaire est d’une importance capitale étant donné qu’il permet aux acteurs de travailler à ce que l’unité d’interprétation et d’application des lois et règlements advienne au Bénin avec pour ligne de mire une plus grande sécurité juridique pour nos concitoyens. Il a par la suite insisté sur la mission dévolue aux magistrats et à chacun des acteurs de la Justice pour redonner confiance aux citoyens. Outre l’ensemble des composantes de la compagnie judiciaire, les participants auront à réfléchir sur des thématiques ayant trait à l’actualité et qui cadrent avec la vision du chef de l’Etat, celle d’avoir une justice crédible, impartiale, efficace et très proche des citoyens.

Zéphirin Toasségnitché (Br Zou-Collines)