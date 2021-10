Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana, effectuera une visite officielle au Bénin du 31 octobre au 02 novembre 2021. Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Banque mondiale et le Bénin.

Au cours de son séjour au Bénin, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale va échanger avec le président de la République, Patrice Talon et les membres du gouvernement sur les priorités nationales. Ousmane Diagana s’entretiendra également avec des parties prenantes au développement du pays. De même, il fera des descentes sur le terrain pour voir l’évolution de quelques projets et discuter avec les bénéficiaires. Mais avant sa visite au Bénin, Ousmane Diagana, sera au Togo du 27 au 31 octobre 2021. Il échangera avec Faure Gnassingbe, président de la République du Togo, ainsi qu’avec des membres du gouvernement sur les grandes priorités de développement du pays et sur l’appui de la Banque mondiale pour leur mise en œuvre. Les représentants de la société civile, du secteur privé et les jeunes ne seront pas du reste. Il est à rappeler que c’est la première visite du vice-président dans ces deux pays depuis sa prise de fonction en juillet 2020.

L. A