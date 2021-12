La juridiction d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) fait droit à la réquisition aux fins d’informer le Procureur spécial, Mario Metonou contre les inculpés Reckya Madougou et Joël Aivo à qui il est reproché respectivement des faits de « financement du terrorisme » et de « complot contre la sûreté de l’État et blanchiment » dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021. C’est ce qui convient de retenir de l’ordonnance de clôture d’instruction notifiée au parquet et aux inculpés le vendredi 26 novembre 2021. Cela va sans dire que la qualification criminelle est retenue au cours de l’instruction préparatoire. La mise en liberté ou la condamnation de ces deux opposants en détention préventive reste ainsi dans les mains de la formation de jugement. Cette ordonnance laisse ainsi durer le suspense. Les deux opposants interpellés le 3 mars 2021 pour la première et le 15 avril 2021 pour le second vont encore attendre pour être fixés sur leurs sorts. Les auditions des deux inculpés et les observations de leurs avocats n’ont pas fait changer d’avis à la commission d’instruction qui a démontré qu’elle demeure convaincue des faits criminels. Il faut dire que cette décision ne peut qu’étonner les avocats de la défense qui estiment que le dossier est vide. A l’allure où vont les choses, les épisodes prochains sont dans le registre des probabilités.

