La nouvelle gare routière de Pk6-Abattoir est bel et bien fonctionnelle depuis hier lundi, 29 novembre 2021. Ce qui prouve que les conducteurs taxi-ville communément appelés ‘’Tokpa Tokpa’’ et autre ont déféré à la nouvelle réglementation relative au trafic interurbain à Cotonou. Le quotidien ‘’Le Matinal’’ en a fait le constat hier sur le site de Pk6-Abattoir.

La nouvelle gare de Pk6-Abattoir, réservée désormais aux taxi-villes en provenance de Porto-Novo, Ifangni, Sèmè-Podji, Pobè, Kétou, Sakété etc. est bondée de monde hier, lundi 29 novembre 2021. A notre arrivée sur les lieux, les agents de la Police républicaine et de la Police municipale y étaient déjà présents. Ils ont pour mission de réguler la circulation et les conducteurs de taxi-motos communément appelés Zémidjan qui transportent les clients/usagers sur le nouveau site de l’Abattoir. A l’intérieur de la nouvelle gare routière,la plupart des munis sont remplis de passagers. De part et d’autre, on voit des chauffeurs qui se chargent de conduire les passagers vers les taxi-ville. Interrogés, certains chauffeurs et usagers ont déclaré qu’ils n’ont pas de choix que de respecter la mesure prise par la préfecture du Littoral et la municipalité de Cotonou. C’est le cas de Nestor Dossou. Chauffeur de minibus. Pour lui, les autorités travaillent pour le bien-être de la population. Même si Gaston Ahizannon est du même avis, il estime cependant que cette nouvelle organisation met énormément en difficulté les usagers. « Cette mesure du préfet et du maire nous met en difficulté. Moi j’ai été obligé de prendre le taxi-moto à 300 FCfa avant de venir ici », a-t- il déclaré. Il souhaite que les autorités puissent revoir la décision afin de leur permettre de souffler un peu financièrement. Il est à rappeler que dans le cadre de la réorganisation du transport urbain à Cotonou, le préfet du Littoral, Alain Orounla, et la municipalité de Cotonou ont rencontré le jeudi 25 novembre 2021, les instances faitières des conducteurs urbains pour leurs annoncer la nouvelle mesure. Ce qui a amené les autorités à identifier les sites de Vodjè et Pk6-Abattoire pour abriter les nouvelles gares routières.

Patrice Zounde (Stag)