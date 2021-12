Le préfet du Littoral se soumet aux injonctions du ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon. A travers un arrêté en date du 2 décembre 2021, Alain Orounla a suspendu son arrêté du 6 octobre 2021 portant interdiction de chargement, déchargement de marchandises et embarquement ou débarquement de personnes dans les rues du département du Littoral. « Sont abrogés, les dispositions de l’arrêté préfectoral n°8/0113/Dep-Lit/Sg/Spat/Sa/019Sgg21 du 6 octobre 2021 portant interdiction de chargement, déchargement de marchandises et embarquement ou débarquement de personnes dans les rues du département du Littoral », précise l’article premier de l’arrêté. L’article 2 pour sa part, informe que « Le maire de Cotonou, le directeur départemental de la Police républicaine, le commissaire central de Cotonou, le commissaire spécial de Dantokpa, les chefs d’arrondissement et responsables des syndicats des conducteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte et sans faille des dispositions du présent arrêté ». Pour rappel, l’arrêté abrogatoire a été pris par le préfet Orounla conformément aux instructions du ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale qui lui a demandé de suspendre l’arrêté portant réorganisation du transport urbain à Cotonou.