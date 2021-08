Le jeudi 05 juillet 2021 les membres du Conseil d’administration ont été installés mais sans les étudiants. Raison évoquée, les élections ne sont pas encore terminées dans les autres universités. Votre journal reçoit pour vous le Président de la Fneb, Igor Rodolphe Tossou. Il livre ici son avis.

Que pensez-vous de cette présence estudiantine au sein des conseils d’administration des universités publiques ?

Igor Rodolphe Tossou : Les étudiants sont désormais membres des Conseils d’administration au niveau de chaque université publique en République du Bénin. C’est évident et c’est même idéal que dans cet organe, les étudiants y soient puisque nous sommes une des composantes de la communauté universitaire. Il serait bienséant qu’on puisse avoir le représentant des étudiants au sein des conseils d’administration. Je crois bien qu’au niveau de ce Conseil d’administration, il va falloir prendre des décisions qui vont s’imposer aux universités puisque c’est en vers nous les étudiants que les décisions s’appliquent. L’idéal serait que le responsable étudiant qui représentera les étudiants puisse donner l’avis des étudiants et faire des propositions au besoin. Ce faisant, nous pourrons réduire les problèmes au sein des universités. C’est un creuset pour que ce représentant puisse poser les préoccupations de nous étudiants, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés afin que ce Conseil puisse réfléchir ou penser à comment faire pour apporter des améliorations. C’est vraiment intéressant de porter la voix des étudiants au sein de ce conseil. Désormais, on pourra être informé en amont des décisions qui seront prises. On pourra discuter et voir la faisabilité. Analyser les avantages et inconvénients de ces décisions sur les conditions des étudiants avant de les valider. Cette implication évitera lors de l’application des décisions, d’assister à d’autres problèmes ou revendications.

Quel rapport aurez-vous avec les autres organisations qui ne sont pas représentatives ?

A l’issue des élections des organisations les plus représentatives tenues le 30 juillet 2021 passé, la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (Fneb) était la seule organisation qui a réuni le quota nécessaire pour être la seule organisation la plus représentative. Alors, je pense que le représentant sinon le président de la Fédération pourrait être membre de ce conseil. Cela ne veut pas dire que nous allons négliger les autres organisations ; encore que nous avons presque les mêmes missions. Nous allons prendre leur avis à chaque fois et discuter sur les sujets, avant d’aller au conseil. Ce n’est pas obligatoire de prendre leur avis, mais pour des raisons de bonne collaboration, il est important qu’on travaille ensemble. Il y aura des moments où nous n’allons pas nous entendre à la base. Quand nous allons constater qu’il n’y aura pas d’entente, on sera obligé de prendre notre responsabilité en tant que seule organisation la plus représentative. Donc, ce n’est pas une obligation de tenir compte de l’avis des autres, mais il serait plus agréable de prendre leur avis par rapport au sujet avant d’aller au niveau du Conseil d’administration.

Pour quelle raison les élections ne sont pas encore faites dans les autres universités ?

Il faut noter qu’au niveau des autres universités, lorsque je prends l’université d’Abomey, les élections ont déjà eu lieu. C’est d’ailleurs le même jour que nous avons fait les élections à Calavi qu’eux aussi ont fait. Maintenant au niveau de l’Université de Parakou, les élections sont en cours et ils vont pouvoir aller au bout. L’Université nationale d’agriculture (Una) était la première qui avait fait les élections et puisque là-bas, il n’y avait pas autant d’organisations comme au niveau des autres universités. Donc c’est seulement l’université de Parakou qui n’a pas encore fait les élections.

On a l’impression que vous avez vu venir les choses. La Fneb a changé son équipe en mai 2021. C’était pour avoir du souffle pour la bataille ?

Non je ne pense pas trop. Mais cela a contribué à la victoire. Cependant, il faut souligner qu’au niveau des autres organisations, le processus du renouvellement des bureaux exécutifs n’est pas le même. A la Fneb, le vote commence d’abord par l’élection des responsables de salle et ensuite des Bureau d’union d’entité (Bue) avant de tomber enfin sur le bureau exécutif fédéral. Chaque année, nous faisons les élections. Au niveau des autres organisations, si j’ai une bonne mémoire, je crois que l’Union nationale des Scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) doit pouvoir renouveler en principe son bureau exécutif durant le mois de juillet. Parce que le bureau qui est là actuellement avait pris fonction précisément en juillet 2021. Le bureau de l’Union nationale des étudiants du Bénin (Uneb) également a été renouvelé dans le temps. Officiellement en juillet, le bureau a été reconstitué et donc le bureau actuel de l’Uneb doit pouvoir renouveler le bureau en juillet 2022. Maintenant, celui de l’Unseb doit pouvoir renouveler son équipe normalement en ce mois. Les élections des organisations les plus représentatives vont se dérouler encore entre nous en 2024.

Propos recueillis par Bienvenue Agbassagan