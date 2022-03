Respect des mesures gouvernementales contre l’inflation:Le Br lance un appel patriotique

(L’Exécutif félicité pour son sens élevé de responsabilité)

Le Bloc républicain est sensible aux mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres du 23 mars 2022 pour enrayer l’inflation et soulager les peines des populations. Dans le communiqué ci-dessous publié, signé du porte-parole du parti, Janvier Yahouédéou, le président Patrice Talon et ses ministres sont félicités « pour leur sens élevé de responsabilité et leur souci du bien-être de tous les Béninois, notamment celui des couches les plus défavorisées ». Par la même occasion, la formation politique lance un appel patriotique aux opérateurs économiques et à toutes les structures concernées par l’application et le suivi des décisions du conclave gouvernemental. Elle les invite à jouer convenablement leur partition, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs d’atténuation et de soutenabilité des prix, visés par lesdites mesures

Communiqué de presse

A l’instar de tous les pays du monde, le Bénin subit également de plein fouet, les impacts des diverses crises qui affectent plusieurs régions. Les conséquences économiques se traduisent par une inflation généralisée et une hausse vertigineuse des prix de certaines denrées de premières nécessités.

Face à ces hausses des prix sur les marchés, le gouvernement du Bénin réuni en Conseil des ministres en sa session du mercredi 23 mars 2022, a pris une batterie de mesures pour enrayer cette inflation et soulager les peines des populations. Ces mesures salvatrices et courageuses sont estimées à plus de 80 milliards de francs Cfa.

Le Bloc républicain félicite le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, pour son sens élevé de responsabilité et son souci du bien-être de tous les Béninois, notamment celui des couches les plus défavorisées. Nous saluons également la justesse et la pertinence des décisions prises, qui confirment à n’en point douter, l’engagement du chef de l’Etat, de faire de son deuxième mandat, un quinquennat hautement social.

Le Bloc républicain est convaincu que l’ensemble de ces mesures, qui s’ajoute aux différents programmes de soutien de la crise liée à la Covid-19, constitue une réponse efficace et adaptée à la conjoncture mondiale.

Le Bloc républicain lance un appel patriotique aux opérateurs économiques et à toutes les structures concernées par l’application et le suivi des décisions du Conseil des ministres du 23 mars 2022. Aussi, les invite il à jouer convenablement leur partition, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs d’atténuation et de soutenabilité des prix, visés par lesdites mesures.

Fait à Cotonou, le 26 mars 2022

Janvier Yahouédéou

Porte-parole du Bloc républicain