Les Secrétaires généraux des Centrales et Confédérations syndicales sont invités à prendre part à la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation de consultation et de négociation collectives qui va se tenir le mardi 26 avril 2022. L’annonce a été faite par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané via une correspondance adressée à chaque Secrétaire général de Centrales et Confédérations syndicales. Selon la correspondance, la rencontre va se dérouler à la présidence de la République sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. L’ordre du jour portera sur la revalorisation des salaires et du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Chaque secrétaire est autorisé à se faire accompagner d’un membre de son organisation pour prendre part à la séance. Cette rencontre sera certainement l’occasion pour le chef de l’Etat d’écouter les doléances des représentants des Centrales et confédérations syndicales par rapport à la revalorisation des salaires.

Léonce Adjévi