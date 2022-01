L’opposition béninoise n’est pas en lambeaux. L’assurance a été donnée par son Chef de file le week-end dernier. Ces propos de Paul Hounkpè continuent d’agiter l’opinion qui, en dépit de la conviction du Secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), peine à voir les signes de l’hypothétique union dont parle le porte flambeau de l’opposition béninoise.

« Si hier nous ne nous parlons pas, aujourd’hui, je peux vous rassurer qu’on se parle, on se voit et on envisage des actions communes. En notre qualité de Chef de file de l’opposition, nous avons fait le pas et il faut avouer que nos camarades ont été réceptifs. Il y aura un cadre de concertation où chaque parti conservera sa légitimité et son autonomie, et où nous prendrons ensemble des décisions communes. Nous sommes très avancés et le dialogue est devenu presqu’au quotidien ». Tels sont les propos du Chef de file de l’opposition au cours d’une session du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) tenue le samedi 22 janvier 2022 à Cotonou. A priori, cette annonce sonne comme une bonne nouvelle pour aussi bien l’opposition que pour le peuple béninois tout entier et même la majorité présidentielle. En définitive, le peuple n’a aucun intérêt à voir une classe politique divisée, qui plus est l’opposition qui est censée jouer le rôle de contre-pouvoir. Seulement, depuis l’avènement du président Talon, l’opposition s’est retrouvée dans une tourmente qui ne dit pas son nom. Elle a du mal à retrouver ses repères après la panoplie de réformes opérées par le chef de l’Etat qui ont sensiblement provoqué des agitations au sein des partis politiques. Ne pas prendre le train pour se mettre au pas des réformes politiques et institutionnelles engagées n’est visiblement pas le plus grave pour l’opposition. Le drame, c’est qu’en plus d’avoir démissionné et disparu de l’échiquier, l’opposition béninoise alimente en son sein, une guerre de leadership qui ruine considérablement sa capacité organisationnelle. Du coup, elle brouille toute grille de lecture sur sa position sur l’échiquier. Des suspicions constamment alimentées en son sein ont tôt fait de décrédibiliser son combat. Au demeurant, l’opposition a, au fil du temps et des déboires qu’elle a subis, montré son impuissance à provoquer une alternance crédible.

Hounkpè dans un effet d’annonce

Dans ces conditions, les déclarations du chef de file de l’opposition ne peuvent donner lieu qu’à une série de questionnements. De quelle opposition parle Paul Hounkpè? Quels interlocuteurs ont été vraiment réceptifs à sa démarche ? Où en est-il véritablement aujourd’hui avec son ambition de créer un creuset d’échanges avec tous les leaders de l’opposition ? Beaucoup d’observateurs ne partagent pas la même lecture que Paul Hounkpè pour ce qui est de l’union retrouvée au sein de l’opposition, à moins que le Chef de file de l’opposition dont l’autorité est banalisée par certains de ses pairs, vienne dire la catégorie d’opposants à laquelle il fait allusion. Visiblement, l’annonce parait utopique. Le bout du tunnel est encore loin pour Paul Hounkpè. Comme le dit l’autre, il a encore du pain sur la planche.

Abdourhamane Touré