Les candidats à l’examen du Certificat d’étude primaire (Cep), session de juin 2022 sont désormais situés sur les épreuves facultatives dans lesquelles, ils doivent composer. Le tirage au sort des différentes épreuves a été effectué le vendredi 06 mai 2022 à la Direction de départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé et du Plateau. Selon le tirage au sort, les candidats composeront en dessin pour l’éducation artistique (Ea) et en l’endurance et le lancer de balle pour ce qui concerne l’éducation physique et sportive. Il est à rappeler que selon le calendrier académique en cours, l’examen du Cep est prévu pour se tenir le 07 juin 2022.