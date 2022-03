Les activités de transport sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur le campus d’Abomey-Calavi. C’est l’essentiel à retenir de la note de service de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (Cous-Ac), Ghyslaine Fagbohoun, en date du 17 mars 2022. Ci-dessous, la note.

Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi

N°032-2022/Mesr/Cous-Ac/Smma/Sht/Sp

Cotonou, le 17 mars 2022

Note de service

Portant suspension des activités de transport par le Cous-Ac

En raison de la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures et qui perturbe l’approvisionnement en gasoil rendant impossible la circulation des bus, le Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (Cous-Ac), informe la communauté universitaire que les activités de transport sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur le campus d’Abomey-Calavi.

La direction du Cous-Ac rassure les étudiants, qu’elle prendra toutes les dispositions pour une reprise des activités, dès que la situation le permettrait.

Le chef du service du matériel, de la maintenance et des approvisionnements et le chef du service de l’hébergement et du transport, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente note de service, qui prend effet à compter de la date sa signature.

Ghislaine I. Claude Fagbohoun

DCous-Ac