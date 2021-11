L’Université de vacances du Parti du renouveau démocratique (Prd) s’est tenue le samedi 30 octobre 2021, à Abomey-Calavi sous le thème « Pour une appropriation du contenu social du Programme d’actions du gouvernement ».

Huit cent (800) délégués ont été mobilisés sur tout le territoire national pour l’organisation par visioconférence, samedi 30 octobre 2021, de l’Université de vacances du Parti du renouveau démocratique (Prd). Les assises ont été lancées officiellement sur le site d’Abomey-Calavi. Procédant à l’ouverture des travaux, Me Adrien Houngbédji, président du Prd, a souligné que le paradigme de développement durable repose sur trois piliers que sont l’économie, le social et l’environnement. « On ne saurait amorcer un développement durable si les besoins de base des populations et des groupes vulnérables ne sont pas satisfaits, si chacun n’a pas de chance égale de se soigner, d’aller à l’école, d’apprendre un métier, de trouver du travail, de créer sa propre entreprise, d’accéder à l’eau, à l’électricité », a indiqué Me Adrien Houngbédji, président du Prd. Pour y parvenir, le président du Prd a expliqué que c’est « grâce au renforcement et l’extension de la protection sociale et de la solidarité, au renforcement des structures sanitaires ». Les militants du Prd ont été entretenus sur le volet social du Programme d’Actions du Gouvernement (Pag)

Léonce Adjévi