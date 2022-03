Le parti La nouvelle alliance (Lna) présidé par l’ancien ministre de la Défense nationale, Théophile Yarou, vient de franchir un pas important dans le processus de sa mise en conformité. Hier, lundi 7 mars 2022, les responsables de la formation politique ont retiré le récépissé provisoire d’existence légale au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Joint au téléphone ce mardi 8 mars, le secrétaire général a confirmé le retrait du précieux document. « Oui, nous avons retiré le récépissé provisoire hier au Ministère. On attend le définitif », a confié Laurent de-Laure Faton. S’agissant de la suite du processus devant conduire à l’obtention du récépissé définitif, ce dernier a rassuré que les formalités exigées par l’article 23 nouveau de la Charte des partis politiques qui stipule qu’il faut publier le récépissé provisoire au Journal officiel et ramener deux copies de la publication au Ministère pour obtenir le récépissé définitif sous huitaine, sont déjà remplies. «Nous avons effectué ce matin les formalités de dépôt au Journal officiel à Porto-Novo. On attend la publication pour la transmission au Ministère. C’est après cette étape, que le parti sera enregistré et pourra obtenir son récépissé définitif », a fait savoir Laurent de Laure Faton. Pour mémoire, le parti Lna a été porté sur les fonts baptismaux le 16 octobre 2021 au terme de son congrès constitutif à Parakou. La formation politique n’est ni de la mouvance ni de l’opposition encore moins du centre. Sa ligne idéologique est le social-libéralisme.

S. A